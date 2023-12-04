"Інтерес до лідерів СК Дніпро-1 з боку інших? Ви не уявляєте який до них є інтерес, ну то й що? Ні один футболіст СК Дніпро-1 продаватись в українські клуби не буде та підсилювати конкурентів. Інша справа – якщо буде пропозиція за кордон і ця пропозиція влаштує: в першу чергу фінансово нашого футболіста, в другу чергу клуб, тоді ми будемо говорити про продаж.

Швидкий гол Лєднєва і разюча відповідь команди Скрипника – огляд матчу СК Дніпро-1 – Ворскла – 1:2

Скільки про Довбика говорили, що його продають? Кожного трансферного вікна. Я не зможу утримувати жодного футболіста який підійде до мене і скаже: "я переріс рівень СК Дніпро-1, я хочу і можу вище". Як я його після цього примушу? Ніякий тренер, мотиватор, його не змусить. Футбол – це не рабство, це синергія і самовіддача клубу і футболіста.

Умовне Полісся запропонує Піхальонку умови в 2-3 рази краще за варіант з Європи? Піхальонок не хоче грати в Поліссі, а моя позиція – я не буду підсилювати конкурентів, але на першому місці у таких питаннях рішення і бажання футболіста.

Якщо умовний Назаренко не захотів дочекатися мого повернення з фронту, то в мене до нього претензія, я за цю дитину ходив на батьківські збори, коли він чудив в школі, коли його виключали звідти, і так, як він вчинив стосовно мене – це несправедливо. Але і його можна зрозуміти, як до нього відносилися тренери, не довіряли йому, ставили на його місце "пенсіонерів" з Другої ліги та сумнівних легіонерів", – поділився Береза в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, що Олександр Назаренко є вихованцем СК Дніпро-1 (починав ще у школі Дніпра), а влітку цього року перебрався до Полісся за смішні 200 тисяч євро.

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