Український форвард Владислав Кулач може повернутися в Україну, повідомляє Sportarena.

Екс-форвард Динамо залишився без клубу

За інформацією джерела, 30-річного гравця хочуть бачити у своєму таборі Кривбас та Металіст 1925. Окрім них за нападником стежать ще 2 неназваних клуби УПЛ.

Нагадаємо, напередодні Transfermarkt повідомив, що Кулач став вільним агентом, однак сам клуб – азербайджанська Зіра – про це не повідомляв, виклавши згодом фото команди з тренування, на яких був помічений українець.

До слова, у поточному сезоні Владислав провів за Зіру 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює екс-динамівця у 500 тисяч євро.

"Ми, одесити, у морі не купаємося": ветеран у 25, плакав після гола Динамо, займається трейдингом – сенсація сезону УПЛ