Металіст 1925 врятувався на останніх секундах матчу 24-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Металіст 1925 – СК Дніпро-1 на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 повів у рахунку на 19-й хвилині. Сарапій протягнув м'яч та віддав на хід Гуцуляку, а той вбіг у штрафний, на замаху прибрав захисника та пробив повз воротаря, який вийшов з воріт.

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Металіст 1925 міг відігратись по перерві, але м'яч після удару Гармаша спочатку відбив Волинець, а потім відскочив у поперечку. Лише перед самим фінальним свистком Імереков з другої спроби переправив м'яч у ворота після подачі з кутового, врятувавши нічию для Металіста 1925.