Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни розповів, як налаштовувався на серію пенальті з Уельсом у кваліфікації на Євро-2024.

У плей-офф кваліфікації на чемпіонат Європи поляки зустрілися з Уельсом. Зустріч між командами закінчилася в 0:0 і доля путівки вирішувалася в серії післяматчевих пенальті. Перед вирішальними ударами голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни на кілька хвилин зник з поля, пішовши у роздягальню. В інтерв'ю Foot Truck він розповів, що робив у цей час.

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"Куди я зник перед серією пенальті з Уельсом? Хочете знати офіційну чи неофіційну версію? Я пішов, щоб "спокійно" проаналізувати пенальті. "Спокійно" – це значить сидіти з сигаретою і дивитися пенальті", – сказав голкіпер.

Нагадаємо, що збірна Польщі забила всі п'ять ударів, а останній удар Уельса парирував Войцех Щенсни, принісши таким чином своїй команді бажану путівку на Євро.

Збірна Польщі зіграє на груповому етапі чемпіонату Європи проти Нідерландів, Австрії та Франції.

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