Боснійський хавбек Раде Круніч не має майбутнього в Мілані та готується змінити команду.

Мілан не розраховує на Круніча, хавбеку шукають нове місце роботи, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Фенербахче запропонував "россонері" 4 мільйони євро за трансфер боснійця.

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Турки вже домовилися з Раде щодо трирічного контракту, але переговори з Міланом тривають. Італійці просять 5 мільйонів євро, але також зацікавлені в тому, щоб почистити склад вже в січні.

Ще навесні Круніч був основним у Мілані та дійшов з командою до півфіналу Ліги чемпіонів. Він є лідером збірної Боснії та Герцеговини, яка в березні зіграє з Україною за вихід на Євро-2024.