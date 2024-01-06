У боснийского хавбека Раде Крунич не имеет будущего в Милане и готовится сменить команду.

Милан не рассчитывает на Крунича, хавбеку ищут новое место работы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Фенербахче предложил "россонери" 4 миллиона евро за трансфер боснийца.

У пятерых игроков Милана завершаются контракты - "выживет" только один

Турки уже договорились с Раде о трехлетнем контракте, но переговоры с Миланом продолжаются. Итальянцы просят 5 миллионов евро, но тоже заинтересованы в том, чтобы почистить состав уже в январе.

Еще весной Крунич был основным в Милане и дошел с командой до полуфинала Лиги чемпионов. Он лидер сборной Боснии и Герцеговины, которая в марте сыграет с Украиной за выход на Евро-2024.