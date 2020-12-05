Французький фахівець вперше зателефонував 20-річному таланту та запропонував переїхати на Бернабеу в січні, повідомляє Bild.

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У складі "вершкових" Собослай повинен замінити Іско, який різко здав і більше не входить у плани Зідана. Угорець був приємно здивований дзвінком керманича Реала та зацікавлений у переході. Щоправда, раніше Собослай вже провів попередні перемовини з дружнім до Зальцбурга РБ Лейпциг.

Вирішальним фактором при визначенні хавбеком майбутнього може стати ігрова практика. Німецький гранд охоче робить ставку на молодь, а мадридці комплектують команду консервативніше. Клаусула Собослая складає 25 млн євро. Інтерес до вундеркінда також проявляли лондонський Арсенал і Мілан.

У нинішньому сезоні Домінік Собослай провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

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