У матчі 21 туру Ла Ліги проти Барселони півзахисник Вільяреала Франсіс Коклен отримав серйозну травму коліна.

На 36-й хвилині матчу з Барселоною Коклен порвав передню хрестоподібну зв'язку правого коліна. Про це інформує Deportes Cuatro.

Вільяреал – Барселона – 0:1 – відео гола та огляд зустрічі

У недільному матчі 31-річного француза забрали з поля на ношах. Згідно з джерелом, Франсіс вибув до кінця сезону 2022/23.

У поточному сезоні гравець провів за Вільяреал 25 матчів у всіх турнірах і забив 3 м'ячі.

Барселона втримала важку перемогу над Вільяреалом, відірвавшись від Реала на 11 очок