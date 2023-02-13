Барселона тиждень тому змогла відірватись від Реала аж на вісім очок. Мадрид ніколи в історії не відігрував такого відставання, а "блаугранас" ніколи не втрачали такої переваги. У виїзному поєдинку проти Вільяреала випав шанс збільшити до 11 балів (принаймні, таким би він залишався до вівторка), але розслаблятись команда не мала права – Вільяреал не так давно бив Реал. Крутий відрив цілком міг здутись з +8 до +5.

Каталонці стартували у дуже високому темпі. "Підводники" намагалися збити його, граючи жорстко й часто опиняючись на газоні, однак це не спрацювало. Вже на 4-й хвилині Барса мала виходити вперед внаслідок закидушки Педрі на правий край штрафного – Лєвандовскі прийняв його й опинився перед Рейною, пробивши у голкіпера.

На 18-й же гості відкрили рахунок. Рейна недалеко виніс м'яч, Барса вступила в агресивний пресинг і забрала сферу на чужій третині, після чого Педрі обігрався з Лєвандовскі. Юний талант отримав проникний пас на хід та розстріляв ворота з близької дистанції – 0:1! Такі голи краще бачити, ніж читати про них.

Втім, рівно за хвилину Вільяреал міг зрівняти рахунок зусиллями Моралеса, якому вдалося прийняти передачу в район 11-метрової позначки. Бути б голу, якби Хосе Луїс зміг влучити по м'ячу. Надалі гра заспокоїлась.

Роберто Моралес настільки занудьгував, що ненароком розцінив повтор голу Педрі як ще один забитий м'яч Барси – і емоційно прокоментував його. Із моментів же можна згадати тільки удар Лєвандовскі метрів з 13-ти (Рейна парирував) та вихід Хосе Луїса Моралеса віч-на-віч з тер Штегеном (його привіз Крістенсен). Ветеран цілив у ближній кут, однак йому трішки забракло точності!

Старт другого тайму пройшов у схожому руслі. На полі точилась рівна боротьба з перспективними атаками, яким не вистачало нормального завершення. Згодом на полі стало цікавіше – зокрема, на 60-й хвилині Піно відгукнувся на пас Парехо й вирвався майже сам на сам з тер-Штегеном. В останню мить Араухо наздогнав Єремі, вибивши м'яч з-під його ніг.

Барса відповіла серією моментів. Так, на 63-й хвилині Лєвандовскі поставив корпус перед штрафним і вирізав шедевральний пас у карний майданчик на хід Рафіньї. Бразилець пробив у дальній кут, однак м'яч промайнув поруч зі стійкою. Ще за три хвилини пресинг Барси завершився ударом Педрі в порожні ворота метрів з 12-ти, але хавбек не влучив – хоча гол не зарахували б через фол проти Бальде.

Вільяреал огризнувся ще одним ривком Піно в штрафний. Араухо знову виручив. Ще за хвилину Рафінья з лінії півкола крутонув у дальню дев'ятку – Рейна парирував! (хоча там і був офсайд). Після цього команди знову взяли паузу в активності.

Ближче до завершення поєдинку Вільяреал пішов уперед. Барсу притиснули, а на 90-й хвилині гості навіть пропустили ефектний гол! Чуквуезе п'яткою вивів Піно віч-на-віч з тер Штегеном, а той переграв німця – втім, лайнсмен свиснув офсайд! Каталонці огризнулись лонгшотом Лєвандовскі (Рейна відбив перед собою), а на 90+3-й Трігерос стріляв метрів з 12-ти. Удар накрили!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу "блаугранас". Барселона відривається від Реала на 11 очок!