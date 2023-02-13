Барселона мінімально здолала Вільяреал в матчі 21-го туру Ла Ліги. Дивіться відео гола та огляд поєдинку на Футбол 24.

Вже на 2 хвилині Лєвандовскі мав відкрити рахунок, але не зміг переграти Рейну. Вдалось це Педрі, який завершив божевільну комбінацію.

Барселона втримала важку перемогу над Вільяреалом, відірвавшись від Реала на 11 очок

Друга половина гри пройшла непросто для Барселони, яку притисли в один момент. Втім, каталонці зуміли втримати переможний результат. Таким чином Барселона набрала 56 очок та збільшила відрив від Реала на 11 пунктів.