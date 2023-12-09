"Всі питання – до клубу, вони будуть розмовляти. Я не знаю, що там за чутки. Подивимося, коли буде трансферне вікно відкрите.

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Чи хочу я залишитися в СК Дніпро-1? Побачимо. Якщо буде пропозиція і вона влаштує дніпрян... Я не знаю, який буде клуб, будемо дивитися, хто і що буде пропонувати. Будемо розмовляти зі СК Дніпро-1, як вони це бачать", – сказав Піхальонок у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Олександр перейшов в СК Дніпро-1 з Шахтаря у липні 2021 року за 700 тисяч євро. Його контракт з дніпрянами чинний до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні він у 23 матчах забив 4 голи і віддав 5 асистів. Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро.

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