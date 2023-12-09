"Все вопросы – к клубу, они будут разговаривать. Я не знаю, что там за слухи. Посмотрим, когда будет трансферное окно открыто.

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Хочу ли я остаться в СК Днепр-1? Посмотрим. Если будет предложение и оно устроит днепрян... Я не знаю, какой будет клуб, будем смотреть, кто и что будет предлагать. Будем разговаривать с СК Днепр-1, как они это видят", – сказал Пихаленок в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Александр перешел в СК Днепр-1 из Шахтера в июле 2021 года за 700 тысяч евро. Его контракт с днепрянами действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне он в 23 матчах забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

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