"Мої перші бутси, здається, були фірми Diadora. Вони ще були на 2-3 розміри більші. Як казали батьки – треба брати на виріст! Ось в таких і доводилось бігати. Були чорні зі зеленою смужкою. Стильні.

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На що витратив першу зарплатню? Це не були великі гроші (2000 грн, – примітка у відео). Ми з батьком завжди на щось відкладали, вже й не пам'ятаю. Якусь частину йому віддавав, якусь собі залишав. Напевно, як усі – десь в кіно сходити з друзями, можливо, в ресторан", – розповів Зубков в інтерв'ю прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, 27-річний вінгер лише з другої спроби зміг закріпитися у дорослій команді "гірників". У нинішньому сезоні Зубков провів 27 матчів, оформивши 5 голів та 9 асистів.

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