“Мои первые бутсы, кажется, были фирмы Diadora. Они еще были на 2-3 размера больше. Как говорили родители – надо брать на вырост! Вот в таких и приходилось бегать. Были черные с зеленой полоской. Стильные.

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На что потратил первую зарплату? Это не были большие деньги (2000 грн, – примечание в видео). Мы с отцом всегда на что-то откладывали, уже и не помню. Какую-то часть ему отдавал, какую-то себе оставлял. Наверное, как все – где-то в кино сходить с друзьями, возможно, в ресторан", – рассказал Зубков в интервью пресс-службе Шахтера.

Напомним, 27-летний вингер лишь со второй попытки смог закрепиться во взрослой команде "горняков". В нынешнем сезоне Зубков провел 27 матчей, оформив 5 голов и 9 ассистов.

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