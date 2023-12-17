Після завершення першої частини УПЛ та групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар не пішов у відпустку, а вирішив спочатку провести товариський матч проти клубу Авіспа Фукуока. Футболісти "гірників" багато спілкуються з японськими журналістами. Зокрема, Микола Матвієнко розповів, що має не лише футбольні цілі.

Авіспа Фукуока – Шахтар: де дивитись благодійний матч "гірників"

"Я сюди приїхав, щоб дуже смачно поїсти. Мені здається, що тут дуже смачно, але ми не можемо знайти дуже смачні суші, тому що все під резервацією, все зайнято. Тут дуже великий трафік. Шукаємо. Може, сходимо кудись", – наводить слова Матвієнка прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, благодійний матч між Авіспа Фукуока та Шахтарем відбудеться у понеділок, 18 грудня, в Токіо на Японському національному стадіоні і стартує о 12:00.

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