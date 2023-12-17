После завершения первой части УПЛ и группового этапа Лиги чемпионов Шахтер не ушел в отпуск, а решил сначала провести товарищеский матч против клуба Ависпа Фукуока. Футболисты "горняков" много общаются с японскими журналистами. В частности, Николай Матвиенко рассказал, что имеет не только футбольные цели.

Ависпа Фукуока – Шахтер: где смотреть благотворительный матч "горняков"

"Я сюда приехал, чтобы очень вкусно поесть. Мне кажется, что здесь очень вкусно, но мы не можем найти очень вкусные суши, потому что все под резервацией, все занято. Здесь очень большой трафик. Ищем. Может, сходим куда-нибудь", – приводит слова Матвиенко пресс-служба Шахтера.

Напомним, благотворительный матч между Ависпой Фукуока и Шахтером состоится в понедельник, 18 декабря, в Токио на Японском национальном стадионе и стартует в 12:00.

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