Капітан львів'ян отримав важку травму у вчорашньому товариському матчі проти австрійського Штурма. Подальше медобстеження підтвердило у Марка розрив передньої хрестоподібної зв’язки, повідомляє прес-служба Руха.

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За прогнозами лікарів, орієнтовний час відновлення від такої травми складає 7-8 місяців. Тож Сапуга вже не зможе допомогти своїй команді у цьому сезоні. Наступного тижня на Марка чекає операція у Варшаві в одного з провідних хірургів спортивної медицини у Європі.

Варто зауважити, що Марко Сапуга – один із найперспективніших гравців Руха. Рік тому його хотів купити Мілан. Клуби нібито вже закрили угоду, але гравець отримав травму, й переговори згорнули. Пізніше з пропозицією виходило Динамо, але львів'яни попросили 7 мільйонів євро за цей трансфер. Столичний клуб такі умови не влаштували.

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