"Знаю точно, що Динамо хотіло Слюбика та Сапугу з Руха. Говорили на рівні власників клубів. Григорій Козловський назвав трансферну вартість – 7 мільйонів євро за кожного. Динамо навіть близько не готове платити такі гроші, а Козловський говорить: "А ми дешево продавати футболістів не будемо".

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Він переконаний, що у нього дуже якісні молоді футболісти, які з часом та набутим досвідом елітного українського футболу будуть коштувати тих грошей, які його як власника клубу влаштують. Динамо відмовилось від придбання цих гравців і зараз у пошуку", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, у поточному сезоні Слюбик провів за Рух 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Сапуга у 17 поєдинках відзначився 1 асистом.

До слова, раніше про інтерес до 19-річного Слюбика заявляли Лаціо, німецькі Уніон та Вольфсбург і празька Славія, а 20-річного Сапугу хотіли бачити в себе Мілан і швейцарський Базель.

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