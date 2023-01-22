Француз усю кар'єру провів у складі ПСЖ, з яким 10 років тому підписав перший професіональний контракт. Ще 8 років Кімпембе провів в академії парижан. Однак казки про "клуб усього життя", найімовірніше, не буде.

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За інформацією L’Équipe, 27-річний центрбек рішуче налаштований спробувати свої сили в іншому чемпіонаті. Чинний контракт з ПСЖ розрахований до літа 2024 року. Тому, якщо клуб хоче заробити на трансфері свого вихованця, доведеться продавати наступним літом.

Варто зауважити, що варіантів у Кімпембе не бракуватиме. Тривалий час за ним стежать гранди АПЛ, а Челсі навіть намагався викупити його контракт у ПСЖ. У нинішньому сезоні Преснель грає дуже мало через травми, але його місце у складі не обголюється. Він навіть був капітаном у кількох матчах.

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