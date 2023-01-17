Кілька днів тому єгиптянин у Лондоні мав зустріч низкою осіб, серед яких помітили президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі. Вони спокійно обідали у ресторані, не ховаючись від сторонніх очей.

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Фото, яке згодом стало вірусним у мережі, спровокувало появу відразу двох версій. По-перше, зустріч розцінили як переговори щодо переходу Салаха в ПСЖ. Друга теорія виявилася ще більш неймовірною – нібито катарські бізнесмени намагаються залучити форварда до процесу покупки Ліверпуля фондом QSI, повідомляє Express.

Зрештою, все виявилося значно простіше. За інформацією британської преси, Салах та Аль-Хелаїфі просто хороші друзі, які скористалися шансом провести час разом. Подібне у людей їхньої зайнятості трапляється нечасто.

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