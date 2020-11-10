49-річний ентренадор – найкращий серед колег у минулому місяці, повідомляє офіційний твіттер Ла Ліги.

Легенда Реала Ельгера втратив роботу в Сегунді B

У боротьбі за приз Альгуасіль випередив Дієго Мартінеса з Гранади та Альваро Керверу, який працює із Кадісом. Під керівництвом свого керманича сан-себастьянці в жовтні здобули 3 розгромні перемоги – над Хетафе (3:0), Бетісом (3:0) та Уескою (4:1). Наразі Реал Сосьєдад несподівано захопив лідерство в чемпіонаті Іспанії, набравши 20 очок після дев'яти турів.

Іманоль Альгуасіль очолив "біло-блакитних" на постійній основі в грудні 2018 року. До цього він працював із дублем сан-себастьянців, а також тимчасово керував першою командою наприкінці сезону 2017/18.

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