Представник епохи "галактікос" втратив роботу через незадовільні результати команди, повідомляє AS.

Сельта звільнила головного тренера – команда з жахливою серією без перемог зависла над зоною вильоту

Лас Росас під керівництвом Ельгери провалив старт змагань у Сегунді B. Мадридська команда не здобула жодної перемоги в чотирьох турах чемпіонату, програвши 3 поєдинки. Останньою краплею для босів Лас Росаса стала поразка від столичного Інтернасьйоналя в неділю (0:1) та остання сходинка в підгрупі.

Нагадаємо, що Іван Ельгера розпочав тренерську кар'єру перед сезоном 2020/21. Раніше він працював експертом на телебаченні.

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