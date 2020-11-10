49-летний энтренадор – лучший среди коллег в прошлом месяце, сообщает официальный твиттер Ла Лиги.

Легенда Реала Эльгера потерял работу в Сегунде B

В борьбе за приз Альгуасиль опередил Диего Мартинеса из Гранады и Альваро Керверу, работающего с Кадисом. Под руководством своего тренера сан-себастьянцы в октябре одержали 3 крупные победы – над Хетафе (3:0), Бетисом (3:0) и Уэской (4:1). В данный момент Реал Сосьедад неожиданно захватил лидерство в чемпионате Испании, набрав 20 очков после девяти туров.

Иманоль Альгуасиль возглавил "бело-голубых" на постоянной основе в декабре 2018 года. До этого он работал с дублем сан-себастьянцев, а также временно руководил первой командой в конце сезона 2017/18.

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