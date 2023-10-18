Захисник Ніцци Юсеф Атал ризикує більше не зіграти за французьку команду через свої політичні погляди.

Після початку чергової фази конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем футболіст Ніцци і збірної Алжиру Юсеф Атал у соцмережах закликав нищити євреїв. Гравець швидко видалив допис, але було пізно. Мер Ніцци вимагав вигнати його з команди, якщо не буде вибачень.

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Після повернення Атала зі збірної Алжиру відбулася зустріч гравця і керівництва клубу. Її підсумком стало відсторонення 27-річного футболіста до подальшого повідомлення, інформує офіційний сайт Ніцци.

"Клуб розуміє, що гравець визнав свою помилку, швидко скасувавши поширення публікації, та надавши свої письмові та публічні вибачення.

Однак, враховуючи характер оприлюдненої публікації та її серйозність, клуб ухвалив рішення негайно вжити перших дисциплінарних санкцій проти гравця перед тими, які можуть бути прийняті спортивними та судовими органами. Клуб вирішив відсторонити Юсефа Атала до подальшого повідомлення", – йдеться у заяві.

Атал виступає за Ніццу з 2018 року. У футболці "орлят" алжирець зіграв 115 матчів, забив 12 голів.

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