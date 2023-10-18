Защитник Ниццы Юсеф Атал рискует больше не сыграть за французскую команду из-за своих политических взглядов.

После начала очередной фазы конфликта между ХАМАС и Израилем футболист Ниццы и сборной Алжира Юсеф Атал в соцсетях призвал уничтожать евреев. Игрок быстро удалил сообщение, но было поздно. Мэр Ниццы потребовал выгнать его из команды, если не будет извинений.

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После возвращения Атала из сборной Алжира состоялась встреча игрока и руководства клуба. Ее итогом стало отстранение 27-летнего футболиста к дальнейшему уведомлению, сообщает официальный сайт Ниццы.

"Клуб понимает, что игрок признал свою ошибку, быстро отменив распространение публикации и предоставив свои письменные и публичные извинения.

Однако, учитывая характер обнародованной публикации и ее серьезность, клуб принял решение немедленно принять первые дисциплинарные санкции против игрока перед теми, которые могут быть приняты спортивными и судебными органами. Клуб решил отстранить Юсефа Атала к дальнейшему сообщению", – говорится в заявлении.

Атал выступает за Ниццу с 2018 года. В футболке "орлят" алжирец сыграл 115 матчей, забил 12 голов.

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