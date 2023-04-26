Челсі та Реал – серед головних претендентів на 23-річного португальця. Футболіст знає про зацікавленість, але вже чітко вирішив, що хоче залишитись в Італії. Тому англійський та іспанський гранди отримають відмову, повідомляє gazzetta.it.

Мілан не без проблем здолав Лечче – дубль Леау допоміг обійти Інтер у боротьбі за топ-4 Серії А

Контракт Леау з Міланом чинний до наступного літа. Очікується, що рішучість гравця щодо підписання нової угоди збільшує довіру клубу до нього, яка і так була на високому рівні.

Нагадаємо, Рафаел перебрався до "россонері" у 2019-му за майже 30 мільйонів. Зараз його трансферна вартість становить щонайменше 80 млн. Цього сезону він відзначився 13 голами й 12 асистами у 41 поєдинку за Мілан.

Мілан вперше за 16 років вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, вибивши Наполі – змарновані пенальті, Леау змусив Жиру забити