У матчі 31-го туру Серії А "паприканці" на виїзді поступились "россонері". Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Обидві команди підійшли до протистояння з неймовірним бажанням перемогти. Мілан, після повернення Ювентусу 15 очок, отримав ще одного конкурента у боротьбі за Лігу чемпіонів, тож не мав права втрачати очок з аутсайдерами. В свою чергу Лечче поки не забезпечив собі достатнього запасу міцності і ризикував вилетіти з еліти.

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Господарі розпочали обережно, з розвідки. Перший небезпечний момент міг виникнути на 15-й хвилині, коли Ернандес перечепився через ногу Баскіротто і "россонері" кинулись вимагати пенальті. Арбітру довелось навіть дивитись відеоповтор, аби зняти підозри з захисника Лечче. За трохи Банда мав розпаковувати ворота Мілана, але влучив у стійку. Гості діяли агресивно, не відсиджуючись на своїй половині поля, створюючи чимало проблем обороні суперника.

До 40-ї хвилини у Мілана мало що виходило: підопічні Піолі регулярно доходили до воротарського, комбінували, пробували хитрити, били, але захист "жовто-червоних" працював ідеально. Однак, кутовий таки прогавив. Після розіграшу стандарту Мессіас відпасував на Тоналі, а той м'яко навісив у воротарський. Леау у стрибку перевисів Фальконе і головою спрямував м'яч у сітку. У доданий час Баскіротто ледь не зрівняв – Меньян вчасно вийшов з воріт.

Стрефецца по перерві закручував у праву дев'ятку і лише реакція кіпера врятувала Мілан від вірного гола.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Леау оформив дубль: підхопивши сферу в центрі поля, він протягнув її до штрафного, ліниво накрутив захисника і пробив. І оборона, і воротар, здавалось, не вірили, що м'яч може влетіти у ворота – настільки пасивно вони спостерігали за діями португальського форварда. А він влетів!

Перемога принесла Мілану 56 очок і підняла на п'яту сходинку, дозволивши обійти у турнірній таблиці Інтер. Лечче з 28-ма пунктами шістнадцятий.

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