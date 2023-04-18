Наполі врятував нічию з Міланом (1:1), але вилетів з Ліги чемпіонів за сумою двох матчів. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Мілан в цьому сезоні щоразу створює Наполі великі проблеми. Перший матч у Серії А "россонері" програли через невезіння, але в другому колі вони взяли розгромний реванш. Після чого здолали майбутніх чемпіонів Італії в домашньому чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Сольний прохід Леау та сейви воротарів після пенальті у відеоогляді матчу Наполі – Мілан – 1:1

Осімхен не допоміг Наполі забити швидкий гол

Стефано Піолі знайшов оптимальне поєднання футболістів, тому виставив той же склад з тим же планом. З одного боку – логічне рішення, з іншого – ризиковане, адже минулого тижня Мілан провалив старт зустрічі. Наполі тоді знайшов протидію, домінував і дивом не забив швидкий гол.

Від тренера Мілана вимагалися нові ідеї на матч-відповідь. Нових ідей не було, а Наполі знову розривав у дебюті, хоч і втратив двох основних виконавців (дискваліфікація Замбо-Ангісса та Кіма). 4:0 за ударами, 4:0 за кутовими, 73% на 27% за володінням за перші 10 хвилин. Господарям бракувало останнього штриха в атаках.

У попередніх дуелях Наполі страждав без Осімхена. Сьогодні нігерієць повернувся після травми, додав гостроти біля чужих воріт, але не знайшов свій момент. Багато атак Наполі завершувалися дальніми ударами, інші – взагалі без ударів. Осімхен забив, однак перед тим підіграв собі рукою.

Жиру двічі пробачив, але Леау занадто крутий

Мілан традиційно зробив ставку на контратаки, використовуючи швидкість Леау та дриблінг Діаса. Іспанець у цей вечір не мав тої ефективності, а от португалець був у вогні. Рафаел створив вирішальний гол: підхопив м'яч біля власного штрафного, проскочив трьох суперників (Ндомбеле, Ді Лоренцо, Ррахмані) і викотив на порожні ворота для Жиру.

Олів'є забив, однак перед тим змарнував два супершанси. Спершу не реалізував пенальті (Мерет ідеально парирував), зароблений Леау. А потім пробив у голкіпера з вигідної позиції, коли партнери розіграли класну комбінацію через центр. Всі ці моменти потягнули на 1.9xG. Мілан глибоко оборонявся і рідко вибігав на чужу половину. Але кожна атака завдяки Леау ставала гострою.

Наполі вилітає, Мілан у півфіналі

Запорука успіху Мілана – хороший рівень інтенсивності. На відміну від першого матчу, сьогодні до останніх хвилин "россонері" не допускали 100-відсоткові шанси на ворота Меньяна. Мілан витримував темп Наполі: передня лінія встигала і пресингувати, і повертатися в позиційну оборону, а захисники забезпечували один одному підстраховку, зберігаючи компактність.

Господарі змушували Наполі бити з поганих позицій. Кварацхелія та Політано (потім Лосано) постійно мали опонента на нозі – доводилося пробивати здалеку. Тому статистика ударів не зовсім показова. Наполі в чотири рази частіше бив, але з 23 пострілів 9 були заблоковані. Хвіча назбирав 10 вдалих обіграшів, але яка користь, якщо його дриблінг не конвертувався в гол чи асист.

Наполі отримав шанс повернути інтригу, коли Томорі у власному штрафному рукою зупинив пас Ді Лоренцо. Втім, Кварацхелія не переграв Меньяна з пенальті. Майк наприкінці зустрічі здійснив важливий сейв. Фінальний штурм господарів допоміг вродити один гол – Осімхен у компенсований час забив головою. Нічия, яка не має жодного значення.

Мілан вперше з сезону-2006/07 вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. Тоді був і фінал, і виграний трофей. Зараз на таке розраховувати важко, але шанси є. В 1/2 "россонері" зіграють або з Інтером, або з Бенфікою.

Реал став півфіналістом Ліги чемпіонів, вдруге здолавши Челсі – Родріго зробив дубль, Мудрик непогано вийшов на заміну