Челси и Реал – среди главных претендентов на 23-летнего португальца. Футболист знает об интересе, но уже четко решил, что хочет остаться в Италии. Поэтому английский и испанский гранды получат отказ, сообщает gazzetta.it.

Милан не без проблем одолел Лечче – дубль Леау помог обойти Интер в борьбе за топ-4 Серии А

Контракт Леау с Миланом действует до следующего лета. Ожидается, что решительность игрока относительно подписания нового соглашения увеличивает доверие клуба к нему, которое и так было на высоком уровне.

Напомним, Рафаэл перебрался к "россонери" в 2019-м за почти 30 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет не менее 80 млн. В этом сезоне он отметился 13 голами и 12 ассистами в 41 поединке за Милан.

Милан впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив Наполи – потерянные пенальти, Леау заставил Жиру забить