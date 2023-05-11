Інтер здобув перемогу над Міланом у першому півфінальному матчі ЛЧ (2:0). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Після першого півфіналу Ліги чемпіонів між Міланом та Інтером більше за інших лікті має кусати генеральний менеджер Роми Тьягу Пінту. Він не тільки відпустив до Інтера Генріха Мхітаряна в статусі вільного агента, а й відмовився від послуг Едіна Джеко, вважаючи його занадто віковим форвардом.

Інтер розібрався з Міланом за 11 стартових хвилин – два "дідусі" принесли історичний тріумф і наблизили до фіналу ЛЧ

Саме ця пара легіонерів "нерадзуррі" зробила погоду в міланському дербі і наблизила Інтер до першого з 2010 року фіналу Ліги чемпіонів. Джеко забив породистий м'яч після розіграшу кутового, "продавивши" Давіде Калабрію, а Мхітарян скористався провалом оборони "россонері" і замкнув простріл Федеріко Дімарко.

Матч-відповідь між Інтером і Міланом відбудеться через тиждень, 16 травня.