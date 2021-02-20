Франк Кессьє, один із провідних виконавців нинішнього Мілана, розповів, як до нього "прив'язалось" цікаве прізвисько.

"Одного разу я припаркував свій автомобіль поблизу авто Газідіса (виконавчого директора Мілана – прим.) в Міланелло (база "россонері" – прим.). Мені гравці сказали, що я не можу цього робити.

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Я їм відповів: "У чому проблема? Я новий генеральний директор Мілана". Я люблю жарти. Звісно, я знаю, що я ніякий не президент", – цитує Кессьє Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

До слова, у цьому сезоні Франк є стабільним гравцем основного складу "россонері". В активі 24-річного хавбека 31 поєдинок (7 голів та 3 асисти).

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