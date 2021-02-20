Франк Кессье, один из ведущих исполнителей нынешнего Милана, рассказал, как к нему "привязалось" интересное прозвище.

"Однажды я припарковал свой автомобиль возле авто Газидиса (исполнительного директора Милана – прим.) в Миланелло (база "россонери" – прим.). Мне игроки сказали, что я не могу этого делать.

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Я им ответил: "В чем проблема? Я новый генеральный директор Милана". Я люблю шутки. Конечно, я знаю, что я никакой не президент", – цитирует Кессье Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

К слову, в этом сезоне Франк является стабильным игроком основного состава "россонери". В активе 24-летнего хавбека 31 поединок (7 голов и 3 ассиста).

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