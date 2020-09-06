Бразилець дуже близький до переходу в португальський Жил Вісенте, повідомляє FootBoom з посиланням на агента гравця.

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За інформацією джерела, сторони вже узгодили всі деталі трансферу – залишились деякі формальності. Про перехід буде оголошено вже найближчими днями. Зазначається, що до складу середняка чемпіонату Португалії Ренан приєднається на правах оренди, яка буде розрахована на сезон та включатиме в себе опцію викупу форварда.

Зазначимо, у минулому сезоні Абнер Ренан зіграв 29 матчів за Львів у всіх турнірах, встиг відзначитись вісьмома голами та двома асистами. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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