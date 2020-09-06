Форвард Львова Абнер Ренан в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Бразилец очень близок к переходу в португальский Жил Висенте, сообщает FootBoom со ссылкой на агента игрока.

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По информации источника, стороны уже согласовали все детали трансфера – остались некоторые формальности. О переходе будет объявлено уже в ближайшие дни. Отмечается, что в состав середняка чемпионата Португалии Ренан присоединится на правах аренды, которая будет рассчитана на сезон и будет включать в себя опцию выкупа форварда.

Отметим, в прошлом сезоне Абнер Ренан сыграл 29 матчей за Львов во всех турнирах, успел отметиться восемью голами и двумя ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тисяч евро.

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