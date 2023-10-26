Робертсон зазнав травми в матчі за збірну Шотландії проти Іспанії, яка була зіграна в рамках відбору до Євро-2024. В одному з епізодів шотландець зіткнувся з воротарем "Фурії рохи" Унаї Сімоном, після чого не зміг продовжити гру.

Клопп підтвердив найгірші побоювання щодо ключового гравця Ліверпуля – він ризикує повернутись аж наступного року

У середу, 25 жовтня головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підтвердив, що лівому захиснику було зроблено операцію. "Йому зробили операцію, і все пройшло добре – настільки добре, наскільки могло бути. Ми не знаємо, скільки часу займе його відновлення, але перший крок зроблено", – зазначив Клопп.

У цьому сезоні Робертсон зіграв за "червоних" 8 матчів і забив 1 м'яч. Першим наступником Ендрю вважається Костас Цімікас, але Клопп зазначав, що в разі потреби позицію лівого захисника також зможуть "закрити" Джо Гомес і Люк Чемберс.

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