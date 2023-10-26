Робертсон получил травму в матче за сборную Шотландии против Испании, которая была сыграна в рамках отбора к Евро-2024. В одном из эпизодов шотландец столкнулся с вратарём "Фурии рохи" Унаи Симоном, после чего не смог продолжить игру.

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В среду, 25 октября главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп подтвердил, что левому защитнику была сделана операция. "Ему сделали операцию, и все прошло хорошо - настолько хорошо, насколько могло быть. Мы не знаем, сколько времени займет его восстановление, но первый шаг сделан", – отметил Клопп.

В этом сезоне Робертсон сыграл за "красных" 8 матчей и забил 1 мяч. Первым сменщиком Эндрю считается Костас Цимикас, но Клопп отмечал, что в случае необходимости позицию левого защитника также смогут "закрыть" Джо Гомес и Люк Чемберс.

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