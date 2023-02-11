Півзахисник Реал Сосьєдада Мікел Оярсабаль поставив підпис під новою угодою з сан-себастьянцями.

Іспанець офіційно продовжив контракт з Реал Сосьєдадом до літа 2028 року, повідомляє сайт клубу.

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Зауважимо, що Оярсабаль всю професіональну кар'єру виступає за сан-себастьянців, а до цього три роки перебував у молодіжній команді Ейбара.

У поточному сезоні Мікел зіграв лише 9 матчів за Реал Сосьєдад, в яких відзначився 1 голом. Причина банальна – відновлення від травми коліна. Оярсабаль регулярно викликався у збірну Іспанії до травми – 21 матч та 6 голів.

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