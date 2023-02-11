Лідер Ла Ліги офіційно продовжив контракт з гравцем збірної Іспанії
14:42 - Читать на русском
Півзахисник Реал Сосьєдада Мікел Оярсабаль поставив підпис під новою угодою з сан-себастьянцями.
Іспанець офіційно продовжив контракт з Реал Сосьєдадом до літа 2028 року, повідомляє сайт клубу.
Кадіс – Жирона – 2:0 – відео голів та огляд матчу за участю Циганкова
Зауважимо, що Оярсабаль всю професіональну кар'єру виступає за сан-себастьянців, а до цього три роки перебував у молодіжній команді Ейбара.
У поточному сезоні Мікел зіграв лише 9 матчів за Реал Сосьєдад, в яких відзначився 1 голом. Причина банальна – відновлення від травми коліна. Оярсабаль регулярно викликався у збірну Іспанії до травми – 21 матч та 6 голів.
Жирона провалила виїзд у Кадіс – Циганков вдруге вийшов на заміну, але не вразив
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter