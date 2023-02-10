Колишній лідер Динамо вчетверте поспіль потрапляє у заявку на матч каталонців. Хоч у минулому турі проти Валенсії (1:0) він і дебютував, головний тренер Мічел Санчес все одно залишив його на лаві для запасних.

Циганков опинився на афіші матчу Ла Ліги – визнання для українця після дебюту за Жирону

Ця гра, до слова, була під загрозою зриву, адже у провінції Кадіс лютують вітри, пориви яких іноді сягають аж 90 км/год. Попри це, поєдинок стартував вчасно – о 22:00. На 5 хвилині Бернардо завдав першого удару – кіпер Кадіса відбив. А вже у наступній атаці господарі вийшли вперед.

Ескаланте після подачі з лівого флангу з другої спроби зумів пробити, м'яч після рикошету від суперника влетів чітко під поперечку. Гол надихнув "жовту субмарину", яка приємно вразила і провела перший тайм в атаці. Кадіс завдав низку небезпечних ударів, з якими впорався Гассаніга.

Забити вдруге все ж вдалось. Розривами в обороні результативно скористався Серхіо Гвардіола, який отримав передачу на лівому напівфланзі й потужно пробив у дальній кут. Кіпер тут вже не врятував. Рахунок цілком заслужений, адже Жирона виглядала вкрай нецікаво, не створивши майже нічого, а Кадіс тотально домінував.

Мічел Санчес одразу по перерві зробив потрійну заміну, зокрема випустив 17-річного Жоеля Року на правий фланг, де міг би зіграти Циганков. Віктор же продовжив сидіти на лавці для запасних. Потроху Жирона почала просуватись до воріт суперника, але без особливих успіхів. Це зрозуміли тренери й на 63-й хвилині все ж випустили українця.

Найближчими до гола каталонці були після удару від Мартіна, який головою спрямував м'яч у ворота. Поруч зі стійкою. Циганков подавав зі стандарту з флангу – партнер замкнув не надто вдало. Українець не зіпсував загальної картини, але й не зумів стати світлою плямою. Проте почав додавати на останніх хвилинах і навіть йшов у дриблінг. Загалом в активі Віктора 17 дотиків, 9 точних пасів з 12-ти та 0 ударів.

Жирона через поразку залишилась на 11 сходинці з 24 очками, але до кінця туру ще може опуститись у таблиці Ла Ліги. Кадіс же набрав 22 залікові бали й розташувався 15-м.

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