Кадіс приймав Жирону Віктора Циганкова у 21 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Кадіс повів у рахунку вже на 5 хвилині – Окампо обіграв двох, увійшов у штрафний і навісив на дальню, Бонгонда скинув на Ескаланте, який зблизька розстріляв ворота Жирони. Кадіс продовжував володіти ініціативою та подвоїв рахунок – Гвардіола точним ударом у дальній кут завершив гостру контратаку.

Жирона провалила виїзд у Кадіс – Циганков вдруге вийшов на заміну, але не вразив

По перерві Жирона активізувалась, а на 63 хвилині на полі з'явився Віктор Циганков. Українець допоміг створити момент для Ромеу, точно навісивши зі штрафного, але той не влучив.

Таким чином, Жирона з 24 очками залишилась одинадцятою, а Кадіс набрав 22 пункти та піднявся на 15 місце.