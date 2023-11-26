Головний тренер одеситів Роман Григорчук роздумує над можливістю знову попрацювати за кордоном.

Роман Григорчук може покинути посаду головного тренера Чорноморця, повідомляє Динамоманія.

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За інформацією джерела, 58-річний фахівець веде перемовини з казахським Актобе.

До слова, раніше наставник вже працював у чемпіонаті Казахстану, двічі поспіль привівши до чемпіонства Астану. Поточний сезон Актобе завершив на третій сходинці.

Нагадаємо, у доробку Григорчука також три золота, срібло і бронза з Вентспілсом у Латвії, срібло і бронза з Габалою в Азербайджані та чемпіонство з солігорським Шахтарем у Білорусі.

Нині його Чорноморець у турнірній таблиці УПЛ йде восьмим, відстаючи від першої сходинки на 11 очок (і має 2 гри в запасі).

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