Київське Динамо буде змушене перервати серію виступів у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Перемога СК Дніпро-1 над Колосом в рамках 26-го туру УПЛ позбавила Динамо навіть теоретичних шансів посісти одне із двох лігочемпіонівських місць.

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Киянам залишилося зіграти ще чотири матчі, але відставання до другої позиції становить більше ніж 12 очок, які команда Олександра Шовковського могла б набрати, якби здобула максимум перемог.

Нагадаємо, востаннє Динамо не виходило бодай у кваліфікацію Ліги чемпіонів ще за підсумками сезону 2013/14, коли під керівництвом Олега Блохіна столична команда стала лише четвертою.

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