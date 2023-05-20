Олександрія в рамках 27-го туру УПЛ приймає Динамо. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо підходить до центрального матчу туру, втративши навіть математичну можливість вийти в ЛЧ – чого не траплялось дев'ять років, з часів Олега Блохіна. У його останньому сезоні кияни завершили на четвертій позиції. Ймовірно, у поточному розіграші УПЛ все завершиться так само, адже Зоря випереджає "біло-синіх" на 8 очок за чотири тури до кінця.

Важко знайти серйозну мотивацію для Динамо, окрім звичайної спортивної злості. Різноманітні інсайдери запевняють, що у тренерського штабу Олександра Шовковського низькі шанси очолити команду – та і масштаб його самостійності, судячи з коментарів та чуток, мізерний. Якогось масового перегляду для молоді в останніх турах теж ніхто не влаштував.

Після тимчасового відходу Мірчі Луческу кияни здобули три перемоги поспіль, причому в суперниках були непрості Кривбас (1:0) та Ворскла (2:1). Потім сталася поразка від Чорноморця на день народження клубу (2:3). В усіх випадках "біло-сині" демонстрували як хороші якості (інтенсивність, пресинг, контратаки), так і вразливості (вихід з-під пресингу, боротьба, оборона, позиційна робота). Стабільним Динамо точно не було.

Для Олександрії поєдинок проти Динамо має значне турнірне значення. "Аграрії" тримаються на п'ятій позиції, замикаючи зону єврокубків, однак Ворскла вчора наблизилась на відстань шести залікових балів. Попереду ж у підопічних Руслана Ротаня ще й зустріч із Зорею, та і в цілому колектив здатний допустити осічку в будь-якій ситуації. За таких умов ділитись очками з киянами дуже небажано.

Щоправда, у матчах з лідерами та претендентами на єврокубки олександрійці несподівано стали давати необхідний результат. Команда відібрала очки у Шахтаря та СК Дніпра-1, а потім впевнено перемогла Колос. Проблем із роботою на чужій третині поля це не скасовує, однак підопічні Руслана Ротаня довели готовність ефективно стримувати позиційний напад суперника та забивати після кросів.

Налаштовувати на Динамо футболістів не треба, тож можемо сподіватись на цікавий поєдинок. Поразка недопустима для обох колективів.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Мірошніченко – Дубінчак

Травмовані або відсутні з інших причин: Цуріков, Третьяков (травми), Калітвінцев, Білошевський (під питанням) – Попов (травма), Шапаренко (не потрапив у заявку)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Динамо

Олександрія: Шевченко – Скорко, Логінов, Бабогло, Копина – Сігєєв, Матюшенко, Ковалець – Кожушко, Кулаков, Мустафаєв

Динамо: Нещерет – Караваєв, Сирота, Дячук, Вівчаренко – Сидорчук, Царенко – Перріс , Буяльський, Кабаєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Олександрія буде грати на результат. Динамо на порядок слабше за лідерів, з якими вже зіграли, та і на тлі середняків кияни не вражають. Із переваг у "біло-синіх" тільки лавка запасних, кілька сильних гравців і здатність суттєво підіймати темп.

Підопічні Руслана Ротаня непогано захищалися проти Шахтаря та СК Дніпра-1, майже нічого не дозволивши створити з гри (хоча зі стандартів та контратак прилітало). Це – проблема для Динамо, адже розкривати низькі блоки з нинішнім рівнем позиційної гри киянам дуже важко. Щоправда, у "аграріїв" намітились певні кадрові труднощі, але особливо вони не заважали у попередніх турах.

Робити якийсь прогноз важко. Підопічні Олександра Шовковського продемонстрували як вміння перемагати середняків, так і готовність їм програвати. Стабільності немає. Проти киян здатні грати всі, тож поєдинок на КСК Ніка може завершитись з будь-яким результатом.