Бавария предложила форварду Эрик-Максиму Шупо-Мотингу новый контракт до лета 2024 года. Если камерунец поставит свою подпись, его зарплата увеличится вдвое. Об этом информирует Bild.

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Согласно источнику, сейчас Шупо-Мотинг зарабатывает в мюнхенском клубе 5 миллионов евро. В случае подписания нового соглашения его зарплата составит 10 миллионов евро.

Сообщается, что эти условия включают в себя как личные бонусы (голы и передачи), так и командные бонусы (трофеи).

Действующий контракт форварда с Баварией рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Шупо-Мотинг сыграл в 24 матчах за Баварию во всех турнирах и забил 15 мячей.

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