Каталонці зіграють проти Шахтаря 25 жовтня в третьому турі Ліги чемпіонів. Тренерський штаб "блаугранас" на чолі з Хаві хочуть поповнити свій склад мінімум ще одним гравцем, оскільки у Барселони є кадрові проблеми.

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Як інформує журналіст Тоні Хуанматрі, каталонці працюють над тим, що внести до списку "В" Марка Гіу, який відзначився голом в дебютному матчі проти Атлетіка. Не виключено, що Барселона додасть ще одного футболіста до заявки. Остаточний список "В" має бути сформовано до 23:59 24 жовтня.

Нагадаємо, Барселона набрала шість балів після двох раундів групового етапу Ліги чемпіонів. Шахтар та Порту мають по три очки, а Антверпен з нулем посідає останнє місце.

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