Нідерландець отримав пошкодження у матчі з Реалом (2:3) та покинув поле на ношах. Офіційні соцмережі Барселони повідомив, що у Френкі де Йонга діагностовано розтягнення правої щиколотки.

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Це вже третя подібна травма у півзахисника у поточному сезоні. Прес-служба "кулес" не розкрила терміни відновлення, але очікується, що де Йонг не зіграє в нинішній кампанії. Є ризик, що Френкі не встигне відновитися до Євро-2024. Збірна Нідерландів потрапила до групи D, де зіграє з Польщею, Францією та Австрією.

Нагадаємо, Френкі де Йонг відіграв за Барселону у 30 матчах у всіх турнірах, забивши два голи.

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