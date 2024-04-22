Голландец получил повреждение в матче с Реалом (2:3) и покинул поле на носилках. Официальные соцсети Барселоны сообщил, что у Фрэнки де Йонга диагностировано растяжение правой лодыжки.

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Это уже третья подобная травма у полузащитника в текущем сезоне. Пресс-служба "кулес" не раскрыла сроки восстановления, но ожидается, что де Йонг не сыграет в нынешней кампании. Есть риск, что Френки не успеет восстановиться к Евро-2024. Сборная Нидерландов попала в группу D, где сыграет с Польшей, Францией и Австрией.

Напомним, Френки де Йонг отыграл за Барселону в 30 матчах во всех турнирах, забив два гола.

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