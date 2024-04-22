Екс-гравці збірної Нідерландів Рональд де Бур та Марко ван Бастен розкритикували захисника Жоау Канселу після поразки Барселони від Реала (2:3).

Останні виступи португальця не були переконливі. Жоау Канселу погано зіграв у матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти ПСЖ, де припустився кількох помилок. Захисник "кулес" не втримав Дембеле, який без проблем забив у ворота тер Штегена, а потім привіз пенальті, програвши дуель з Барколя.

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У матчі проти Реала Канселу знову був проблемою через свою не впевнену гру. Цього разу він не впорався з опікою Лукаса Васкеса. Після гри екс-гравці збірної Нідерландів Рональд де Бур та Марко ван Бастен висловили свої думки щодо рівня португальця.

"Тепер я знаю, чому Пеп Гвардіола не любить Канселу. Цей хлопець грає у свою гру. Він думає тільки про те, що він буде робити, коли у нього м'яч. Дідько, він же захисник!" – цитує Meczyki Роналд де Бур.

"Це божевілля, що йому 29 років, а він продовжує повторювати свої помилки", – наводить видання слова Марко ван Бастена.

Нагадаємо, що Канселу був конкурентом Олександра Зінченка за позицію коли вони разом грали за Манчестер Сіті. Наразі Жоау виступає за Барселону на правах оренди. "Кулес" досі обговорюють ймовірний викуп захисника з "містянами".

Жоау Канселу зіграв за Барселону у 36 матчах у всіх турнірах. В його активі чотири голи та чотири асисти.

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