Півзахисник Барселони Педрі буде в заявці на матчі Суперкубка Іспанії.

Іспанець отримав в середині грудня пошкодження, яке виявилося серйознішим, ніж очікувалось. Педрі тільки нещодавно розпочав тренування з командою.

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Згідно з інформацією AS, тренерський штаб Барселони наполягає на тому, щоб включити півзахисника до складу, який вирушить в Саудівську Аравію на Суперкубок Іспанії. Не має гарантій, що Педрі зможе взяти участь у матчі проти Осасуни, але каталонці вірять, що півзахисник буде готовий зіграти у фіналі, якщо команда зможе пробитися туди.

Раніше Барселона не хотіла форсувати повернення Педрі на поле, оскільки планувала, що іспанець буде повністю готовий до вирішальних стадій Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що Суперкубок Іспанії відбудеться з 10 по 14 січня. Барселона зіграє проти Осасуни, а в другому матчі за путівку в фінал змагатимуться Реал та Атлетіко.

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