Прес-служба манкуніанців повідомила, що французький захисник піде з клубу після закінчення сезону на правах вільного агента.

Саутгейт дав чітку відповідь щодо ймовірного призначення в Манчестер Юнайтед

Чинна угода Рафаеля Варана розрахована до 2024 року. В контракті був пункт про додатковий рік, але Манчестер Юнайтед вирішив не активувати його.

Варан приєднався до манкуніанців у 2021 році, перейшовши з Реала. За Манчестер Юнайтед він відіграв у 93 матчах та забив 2 голи. У 2023 році Рафаель вигравав з "червоними дияволами" Кубок англійської ліги.

Нагадаємо, що Варан у складі збірної Франції здобував золото на ЧС-2018.

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