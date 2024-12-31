Полузащитник Барселоны Педри будет в заявке на матчи Суперкубка Испании.

Испанец получил в середине декабря повреждение, которое оказалось серьезнее, чем ожидалось. Педри только недавно приступил к тренировкам с командой.

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Согласно информации AS, тренерский штаб Барселоны настаивает на том, чтобы включить полузащитника в состав, который отправится в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании. Нет гарантий, что Педри сможет принять участие в матче против Осасуны, но каталонцы верят, что полузащитник будет готов сыграть в финале, если команда сможет пробиться туда.

Ранее Барселона не хотела форсировать возвращение Педри на поле, поскольку планировала, что испанец будет полностью готов к решающим стадиям Кубка Испании и Лиги чемпионов.

Напомним, что Суперкубок Испании состоится с 10 по 14 января. Барселона сыграет против Осасуны, а во втором матче за путевку в финал будут соревноваться Реал и Атлетико.

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